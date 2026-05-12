Tira un pugno in faccia alla madre 82enne e le tappa la bocca per non farle chiamare aiuto | arrestato

Un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la madre di 82 anni, colpendola con un pugno e tappandole la bocca per impedirle di chiamare aiuto. La vicenda si è verificata questa mattina a Como, dove l'uomo è stato processato in tribunale con rito direttissimo. L’indagato, che affronta anche problemi di alcolismo, si trova ora in custodia.

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