Tira un pugno in faccia alla madre 82enne e le tappa la bocca per non farle chiamare aiuto | arrestato
Un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la madre di 82 anni, colpendola con un pugno e tappandole la bocca per impedirle di chiamare aiuto. La vicenda si è verificata questa mattina a Como, dove l'uomo è stato processato in tribunale con rito direttissimo. L’indagato, che affronta anche problemi di alcolismo, si trova ora in custodia.
Nei guai un 59enne, alle prese con problemi di alcolismo, processato questa mattina in tribunale a Como con rito direttissimo. Al termine il giudice lo ha rimesso in libertà imponendogli il divieto di dimora a Erba.🔗 Leggi su Fanpage.it
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