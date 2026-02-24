Durante la partita di domenica scorsa a Galliate, un giocatore ha colpito con un pugno l’avversario, scatenando polemiche. La violenza ha sorpreso spettatori e tifosi, mentre le società coinvolte si sono dissociate dall’episodio. Il gesto ha interrotto bruscamente il match, lasciando tutti senza parole. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando discussioni sulla gestione della disciplina nel basket locale. La partita si è conclusa con un risultato inatteso.

Gli tira un pugno, secco in piena faccia. Un episodio non di sport quello che si è verificato domenica scorsa, 22 febbraio, a Galliate al PalaSport di via Custoza durante una parte di Divisione regionale 1 fra il Basket Galliate, padrone di casa e il Novara Basket, squadra ospite. La partita valeva l'ottava giornata di ritorno: nel terzo quarto, dopo circa tre minuti di gioco e sul punteggio di 48-42 a favore di Galliate, che ha poi vinto il match, un atleta di Novara ha sferzato un pugno a un giocatore avversario che è caduto a terra. Il gesto ha provocato subito la reazione dei compagni galliatesi: ne è nata "baruffa" e un giocatore della squadra di casa, insieme a quello novarese, è stato espulso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Calcio violento, insulti sessisti all'arbitra e tacchetti in faccia all'avversario: stangata per società e calciatoriUna domenica di follia nel calcio dilettantistico.

Leggi anche: Pordenone, si scontra con un avversario durante una partita di calcio: 15enne va in arresto cardiaco e muore

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Tira un pugno in faccia all'avversario durante una partita. Le società: Prendiamo le distanze; Ragazzino tira un pugno all'arbitro: squalificato fino al 2028. La società fa ricorso e perde a tavolino; Genitore entra in campo e colpisce con un pugno il dirigente avversario: caos nelle giovanili; Lite durante la partita di calcetto al centro d’accoglienza: ventenne accoltella un coetaneo.

Per favore, biglietto: tira un pugno in faccia alla capotreno: arrestato 33enneComo, 22 novembre 2025 – Quando la capotreno gli ha chiesto di mostrare il biglietto, le ha tirato un pugno in faccia, spaccandole un labbro e provocandole un vistoso livido al viso.. Ad aggredire ... ilgiorno.it

Un tifoso tira un pugno a Van der Poel: nonostante tutto l’olandese domina anche nell’X2O TrofeePer Mathieu Van der Poel ennesimo rischio di caduta procurato per colpa di uno spettatore: durante l’X2O, l’olandese ha dovuto schivare un pugno, sbandando sullo sterrato, il tutto ripreso in diretta ... fanpage.it

Giovanni Poletto. Micheal Challen · Silent Hill. La maggior parte delle persone tira gomitate larghe sperando nel KO. Nel Balintawak non speriamo: rompiamo la guardia prima che l’altro possa colpire. Se qualcuno ti è addosso: il pugno è lento non hai s - facebook.com facebook