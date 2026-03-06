Detenuto tira un pugno in faccia all' agente | Subito rinforzi e tutele per la Polizia Penitenziaria

Un agente della Polizia Penitenziaria è stato colpito con un pugno da un detenuto straniero mentre svolgeva il suo servizio nel reparto penale del carcere Don Bosco di Pisa. L’episodio è avvenuto mercoledì 4 marzo e ha portato alla richiesta di rinforzi e tutele immediate per le forze di sicurezza penitenziaria. La Uil Fp Polizia Penitenziaria ha denunciato pubblicamente l’accaduto.

"E' successo durante il rientro in sezione", spiega il sindacato. "Il detenuto, irato con l'area sanitaria perché a suo dire non gli aveva somministrato un farmaco, è andato in escandescenza, iniziando dapprima a rompere il monitor presente nel box agenti, per poi prendersela con il collega malcapitato di turno, sferrandogli un pugno all'altezza della mandibola, colpo che ha reso necessario il ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso dell'ospedale Cisanello, con conseguenti 3 gg di prognosi". "L'episodio conferma, ancora una volta - insiste la Uil Fp Polizia Penitenziaria - il clima di crescente aggressività e il livello di rischio con cui quotidianamente devono confrontarsi le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria.