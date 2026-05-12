TileRun 400 partecipanti per la corsa non competitiva organizzata da Step

Quasi 400 partecipanti tra sport, socialità e promozione del territorio: sono questi i numeri della prima edizione della "Tilerun" che si è svolta ieri a Sassuolo. La corsa non competitiva organizzata da STEP, ha portato nelle strade cittadine quasi 400 partecipanti, con una presenza.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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