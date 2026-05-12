Nella mattinata di oggi è stata eseguita un’ecografia che ha escluso problemi muscolari per il calciatore. Di conseguenza, l’Inter avrà il giocatore disponibile fin dall’inizio della finale di Coppa Italia. La notizia permette ai nerazzurri di contare sul francese per l’atteso match, senza preoccupazioni legate a eventuali infortuni muscolari. La sua presenza dalla prima fase rappresenta un punto importante per la formazione in vista dell’impegno decisivo.

Marcus Thuram gioca. Dal primo minuto. Salvo contrattempi dell’ultim’ora, Chivu ha deciso di schierarlo titolare nella formazione della finale. L’Inter dunque recupera il suo attaccante, che affiancherà Lautaro in attacco proprio come nel test di sabato contro la Lazio. L’allarme è rientrato in mattinata, quando Thuram ha effettuato un’ecografia di controllo che non ha evidenziato problemi muscolari. Nell’allenamento di lunedì il giocatore aveva sentito un fastidio che gli ha suggerito di fermarsi in tempo. Ma la rifinitura è andata bene scongiurando ogni rischio di forfait. Resta da vedere se Thuram potrà giocare tutta la partita. Ma è ormai scontato che sarà lui a cominciarla.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram, allarme rientrato: l'Inter lo avrà dal 1' in finale di Coppa Italia

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