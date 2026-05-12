The White Lotus 4 | le nuove aggiunte nel cast le riprese al Festival di Cannes e tutto quello che bisogna sapere

La quarta stagione di “The White Lotus” è in fase di produzione e sarà ambientata durante il Festival di Cannes, con le riprese appena cominciate in Costa Azzurra. Nel cast sono state annunciate delle new entry, senza specificare i nomi. La serie televisiva torna a essere girata in una location internazionale, confermando il suo stile di ambientazioni eleganti e raffinate. Le riprese sono attualmente in corso nella regione francese.

“The White Lotus 4” sta per tornare e questa volta sarà ambientata durante il Festival di Cannes. Sono, infatti, appena iniziate le riprese in Costa Azzurra.La terza stagione di The White Lotus è uscita su Hbo e Sky lo scorso 17 febbraio 2025 ma ancora prima del suo debutto già sapevamo che la.🔗 Leggi su Today.it

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‘The White Lotus’ aggiunge Ben Kingsley, Max Minghella e Pekka Strang nella stagione 4 - reddit.com reddit

#LauraDern è la nuova co-protagonista di #TheWhiteLotus al posto di Helena Bonham Carter. Per lei un ruolo nella quarta stagione. Al link i dettagli: x.com

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