Le riprese della quarta stagione di The White Lotus sono cominciate nel sud della Francia, in Costa Azzurra. La serie sarà disponibile prossimamente su Sky e HBO Max. La produzione prevede l’utilizzo di diverse location della regione, e il cast principale sta già lavorando alle prime scene. La trama e i dettagli del cast non sono ancora stati ufficializzati, ma le riprese sono in corso da alcune settimane.

Sono iniziate nel sud della Francia le riprese della quarta stagione della serie che arriverà prossimamente sia su Sky che su HBO Max Sono iniziate le riprese della quarta stagione di The White Lotus che questa volta ci porterà tutti in Costa Azzurra per un'altra storia ricca di fascino e mistero. La serie di Mike White torna con nuovi e attesissimi episodi cambiando come consuetudine la sua cornice principale. Dopo le Hawaii, la Sicilia e la Thailandia, stavolta il nucleo dell'azione sarà ambientato nel sud della Francia. La location principale della quarta stagione Inizialmente la produzione aveva scelto la Francia come location per la prossima stagione, dove si trovano tre lussuose strutture Four Seasons: il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat in Costa Azzurra; il Four .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The White Lotus 4, iniziate le riprese! La trama, il cast e le location della nuova stagione

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Mistni "White Lotus" uz se evidentne dokoncuje k prvni stagione. x.com