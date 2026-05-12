Niente di nuovo sotto il sole. Eppure un programma come The Unknown – Fino all’ultimo bivio mancava su Rai2 da troppo tempo. Almeno dal 2020, quando sul secondo canale andava in onda l’ultima edizione del Pechino Express targato Rai. Il format cerca di colmare quella lacuna, attingendo a piene mani da codici stilistici ben consolidati. C’è l’avventura, fatta di viaggio e sfida fisica, ma c’è anche la scelta costante tra noto e ignoto che ricorda, per certi versi, il meccanismo delle tentazioni di Money Road. E c’è, chiaramente, anche l’aspetto reality: la convivenza forzata e un sistema di eliminazione studiato appositamente per esasperare le dinamiche interpersonali premono, infatti, l’acceleratore sul fattore umano.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - The Unknown ha tutti i presupposti per una riconferma

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Why Did The Maya Suddenly Abandon Their Cities History For Sleep

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#AscoltiTV | Lunedì 11 Maggio 2026. Vince Ulisse (17.4%), in calo I Cesaroni (14.5%), ottimo Porro (8.6%), The Unknown parte dal 4.6% Tutti i dati #Auditel x.com

Budgeting the Unknown: trasformare il fatturato mirato in EBIT rimanendo per lo più sani di mente reddit