The Unknown ha tutti i presupposti per una riconferma

Da davidemaggio.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Niente di nuovo sotto il sole.  Eppure un programma come  The Unknown – Fino all’ultimo bivio  mancava su  Rai2  da troppo tempo. Almeno dal 2020, quando sul secondo canale andava in onda l’ultima edizione del Pechino Express targato Rai.  Il format cerca di colmare quella lacuna, attingendo a piene mani da codici stilistici ben consolidati. C’è  l’avventura, fatta di viaggio e sfida fisica, ma c’è anche la  scelta costante tra noto e ignoto  che ricorda, per certi versi, il meccanismo delle tentazioni di Money Road. E c’è, chiaramente, anche l’aspetto  reality: la convivenza forzata e un sistema di eliminazione studiato appositamente per esasperare le dinamiche interpersonali premono, infatti, l’acceleratore sul fattore umano.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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