Legge toscana sul turismo | Ci sono i presupposti per ottenere una proroga

Durante un incontro organizzato dal Comune di Pienza, è stato discusso dello stato della legge toscana sul turismo. È stato evidenziato che ci sono le condizioni per ottenere una proroga, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli. La discussione si è concentrata sui passaggi necessari per proseguire con le misure previste dalla normativa e sulle eventuali implicazioni future.

Il dato forse più significativo emerso dall’incontro organizzato dal Comune di Pienza sull’ormai famosa (e discussa) legge toscana sul turismo, lo ha fornito il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini che, in qualità di delegato dell’Anci regionale, parlando ad una platea strabocchevole, ha detto: "Ora c’è la possibilità e ci sono i presupposti per ottenere una proroga dell’entrata in vigore di alcune norme ma anche per modificarle". Dunque, vista l’attendibilità della fonte (l’Anci e Angiolini hanno seguito da vicino la gestazione e gli sviluppi della L.R. 612024 ), l’ipotesi di una revisione della parte relativa alla ricettività extra-alberghiera (affittacamere e b&b) si fa concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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