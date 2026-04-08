Napoli Basket Repesa | Qui ci sono tutti i presupposti per fare bene Sarebbe un peccato non riuscirci
Jasmin Repesa si è presentato come nuovo allenatore del Napoli Basket, esprimendo fiducia nel progetto della società e nel potenziale della squadra. Ha dichiarato che ci sono tutte le condizioni per ottenere risultati positivi e che sarebbe un peccato non riuscirci. Il tecnico croato ha sottolineato di essere stato convinto dalla proposta del club e di guardare avanti con entusiasmo.
Jasmin Repesa è carico per la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli Basket. Il tecnico croato è stato convinto dalla bontà del progetto della proprietà del club partenopeo e guarda al futuro con ottimismo.“Ci sono tantissimi presupposti per fare bene. Speriamo bene, perchè sarebbe un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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