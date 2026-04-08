Napoli Basket Repesa | Qui ci sono tutti i presupposti per fare bene Sarebbe un peccato non riuscirci

Jasmin Repesa si è presentato come nuovo allenatore del Napoli Basket, esprimendo fiducia nel progetto della società e nel potenziale della squadra. Ha dichiarato che ci sono tutte le condizioni per ottenere risultati positivi e che sarebbe un peccato non riuscirci. Il tecnico croato ha sottolineato di essere stato convinto dalla proposta del club e di guardare avanti con entusiasmo.