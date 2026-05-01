Comunali Chieti Olinto Amoroso | La città ha un potenziale immenso ma non sfruttato Basta giocare in difesa

Olinto Amoroso ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Chieti con la lista Rinascita per Chieti, affermando che la città possiede un potenziale enorme che non viene ancora sfruttato appieno. Ritiene che sia arrivato il momento di smettere di giocare in difesa e di affrontare i problemi quotidiani con decisione. Amoroso punta a valorizzare le risorse locali e a restituire orgoglio ai cittadini, promettendo azioni concrete per il futuro del capoluogo.

Toni diretti, linguaggio semplice, forte richiamo all’orgoglio cittadino e ai problemi quotidiani. Olinto Amoroso entra nella corsa a sindaco con la lista Rinascita per Chieti partendo da una convinzione precisa: il capoluogo teatino possiede risorse enormi, ma da troppo tempo non riesce a.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Il potenziale della squadra non era stato pienamente sfruttatoUna modifica significativa della direzione tecnica in Pallacanestro Trieste segna una tappa cruciale nel percorso del club, puntando a valorizzare il... Comunali Chieti, Cristiano Sicari: “Voglio essere un normalizzatore, la città ritrovi identità e centralità”Toni misurati, approccio istituzionale, nessuna ricerca della polemica come strumento di consenso. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Amministrative 2026, i candidati della lista Rinascita per Chieti a sostegno di Olinto Amoroso; Comunali CHIETI: tutte le liste e i candidati; Elezioni comunali a Chieti, sei candidati sindaco e 585 aspiranti consiglieri; Elezioni comunali a Chieti: l'elenco completo di tutti i candidati. Elezioni Chieti: Olinto Amoroso è il sesto candidato a SindacoIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Chieti scende in campo anche un sesto candidato Sindaco. E' Olinto Amoroso. Questa mattina la presentazione ufficiale ... rete8.it Comunali CHIETI: tutte le liste e i candidatiGiovanni Legnini, a capo della coalizione di centrosinistra, è sostenuto da sette liste: Partito democratico, Alleanza verdi sinistra, Movimento 5 Stelle, Polo civico, Chieti 2026, Chieti per Chieti, ... rete8.it Comunali di #Chieti il 24-25 maggio 2026 vota BALDASSARRE SIRO #tutti #Inprimopiano #followers - facebook.com facebook Comunali Chieti, Giovanni Legnini: "Andremo oltre, inaugurando una nuova fase" x.com