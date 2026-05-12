’The Science of You’ storie di vita e di cura

È stata pubblicata la seconda stagione di ‘The Science of You’, un podcast di Chora Media che racconta storie di vita e di cure. La serie è realizzata in collaborazione con la Fondazione Tls e riceve finanziamenti dal programma Horizon Europe, dedicato alla medicina personalizzata. Il podcast si concentra su temi legati alla salute e alla cura delle persone, offrendo approfondimenti e testimonianze.

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È online la seconda stagione di ‘The Science of you’ il podcast di Chora Media, coordinato da Fondazione Tls e cofinanziato dal programma Horizon Europe dedicato alla medicina personalizzata. La seconda stagione disponibile in lingua italiana e inglese, sulle piattaforme Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, racconta quattro storie di pazienti ed ex pazienti che hanno affrontato percorsi di cura personalizzati: dall’oncologia alle malattie genetiche rare, dalla chirurgia preventiva alle patologie cardiovascolari, fino alle terapie geniche innovative. La serie racconta esperienze umane, cliniche e professionali, mostrando l’applicazione di approcci di medicina personalizzata nei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’The Science of You’, storie di vita e di cura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Science of Lasting Happiness Notizie correlate Leggi anche: 'L’ultimo viaggio. Storie di vita e fine vita', presentazione del libro di Angelo Ferracuti La Cura, Gaetano Pecoraro racconta storie di malattia e ricercaGaetano Pecoraro torna questa sera, martedì 14 aprile, in uno studio completamente rinnovato a condurre Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che... Si parla di: ’The Science of You’, storie di vita e di cura; Tls, torna The science of you, il podcast dedicato alla medicina personalizzata. ?? STB Days 2026 a Boston: scienza, tecnologia e business per rafforzare la collaborazione Italia–USA tra università, istituzioni e imprese. ?? STB Days 2026 in Boston: advancing Italy–US collaboration across science, technology, and business. x.com ’The Science of You’, storie di vita e di curaÈ online la seconda stagione di ‘The Science of you’ il podcast di Chora Media, coordinato da Fondazione Tls e cofinanziato dal programma Horizon Europe dedicato alla medicina personalizzata. La secon ... lanazione.it