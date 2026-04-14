Gaetano Pecoraro torna questa sera, martedì 14 aprile, in uno studio completamente rinnovato a condurre Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio, lo spin-off dedicato al mondo della salute e della ricerca, in onda in prima serata su Italia 1. Anticipazioni e ospiti del 14 aprile 2026. La nuova puntata, scritta da Alessandra Frigo e Riccardo Festinese, sarà un viaggio tra storie di chi affronta la malattia, dalle più diffuse alle più rare. Tra queste, l’ ictus – seconda causa di morte al mondo – che ha colpito per ben due volte Platinette. Accanto a patologie molto note, spazio anche a malattie rarissime, a volte prive perfino di un nome e di una cura, come alcune malattie genetiche.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Cura, Gaetano Pecoraro racconta storie di malattia e ricerca

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