The Magdalene laundries Louise Brangan | Nelle prigioni si viene rieducati gli istituti in cui venivano chiuse le donne in Irlanda puntavano alla loro cancellazione
Il 25 settembre 1996 è stata chiusa l’ultima casa delle Magdalene Laundries in Irlanda. Questi istituti erano stati attivi per diversi decenni e ospitavano donne che, per vari motivi, venivano rinchiuse senza un processo legale. Secondo testimonianze, il loro scopo era la rieducazione, ma spesso si trattava di una cancellazione sociale che le portava a vivere in condizioni difficili.
Lì, le donne internate lavoravano alla lavanderia per conto di istituzioni religiose, dentro un impianto che aveva trasformato la punizione in normalità e la segregazione in pratica sociale quotidiana. Louise Brangan racconta le Magdalene Laudries Le testimonianze raccolte in The Fallen, il libro dell’accademica irlandese Louise Brangan, aprono un accesso più diretto e disturbante ai ricordi e ai traumi di quelle donne già raccontati in film come The Magdalene Sisters e Piccole cose come queste, Nel cattolicesimo dell’Irlanda indipendente, si era imposta l’idea di una femminilità ideale talmente rigorosa da diventare irraggiungibile. Il...🔗 Leggi su Vanityfair.it
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