The Magdalene laundries Louise Brangan | Nelle prigioni si viene rieducati gli istituti in cui venivano chiuse le donne in Irlanda puntavano alla loro cancellazione

Il 25 settembre 1996 è stata chiusa l’ultima casa delle Magdalene Laundries in Irlanda. Questi istituti erano stati attivi per diversi decenni e ospitavano donne che, per vari motivi, venivano rinchiuse senza un processo legale. Secondo testimonianze, il loro scopo era la rieducazione, ma spesso si trattava di una cancellazione sociale che le portava a vivere in condizioni difficili.

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