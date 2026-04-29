Durante un'inchiesta sul caso Rocchi, è emerso che circa venti arbitri al VAR ricevevano suggerimenti, e chi non seguiva le indicazioni veniva escluso. In un'altra attività a Lissone, si sapeva dell'esistenza di un codice dei 'segni', ma non tutti ricevevano i consigli provenienti da Rocchi o da altri. Nessuna delle affermazioni è stata confermata ufficialmente da fonti istituzionali.

"Il codice dei 'segni' a Lissone esisteva ma non tutti ricevevano i 'suggerimenti di Rocchi o di altri. Quelli erano rivolti solo agli 'amici'", racconta una fonte anonima legata al mondo arbitrale Nuovi elementi nell'inchiesta sugli arbitri di Serie A la quale ha portato all'autosospensione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Rocchi, "gli arbitri al VAR a cui venivano dati suggerimenti erano una ventina, chi non si piegava veniva esautorato"

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