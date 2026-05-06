Napoli rubato il pulmino dei Maestri di Strada con cui venivano accompagnati gli studenti

Nella notte, un pulmino utilizzato dai Maestri di Strada per accompagnare gli studenti è stato rubato. La denuncia è stata presentata dai responsabili dell’associazione, che hanno riferito dell’accaduto alle autorità. L’assessora ha commentato la vicenda, senza fornire ulteriori dettagli. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili del furto.

Il furto la scorsa notte: lo denunciano i responsabili dell'associazione. L'assessora Marciani: "Napoli è molto meglio di chi compie questi furti".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Raid contro i “Maestri di strada”: rubato il pulmino per i bambiniUno dei due furgoni dell'associazione Maestri di strada, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato rubato la scorsa notte. Maestri di Strada, rubato a Napoli il furgone che portava i ragazzi ai laboratoriTempo di lettura: < 1 minutoUno dei due furgoni dell’associazione Maestri di strada, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato rubato la scorsa... Approfondimenti e contenuti Napoli, rubato il pulmino dei Maestri di Strada con cui venivano accompagnati gli studentiIl furto la scorsa notte: lo denunciano i responsabili dell’associazione. L’assessora Marciani: Napoli è molto meglio di chi compie questi furti ... fanpage.it Raid contro i Maestri di strada: rubato il pulmino per i bambiniUno dei due furgoni dell'associazione Maestri di strada, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato rubato la scorsa notte. In un post su Facebook, l'associazione che lavora per combattere la dispers ... napolitoday.it