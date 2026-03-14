Tetto crollato | 15 residenti soffrono muffa e degrado

A Portomaggiore, quindici residenti in alloggi Acer di via XXV Aprile stanno affrontando problemi di muffa e degrado. Il tetto crollato ha causato danni e condizioni di vita difficili per gli abitanti, tra cui anziani e persone con disabilità. La situazione ha portato a un deterioramento delle loro case, rendendo difficile la quotidianità in queste abitazioni.

Il degrado degli alloggi Acer in via XXV Aprile a Portomaggiore è una realtà che pesa sulla vita di quindici residenti, tra cui anziani e persone con disabilità. Il tetto logoro, compromesso da un evento atmosferico di cinque anni fa, continua a far penetrare acqua e generare muffa nei corridoi e nelle abitazioni. La richiesta di intervento urgente parte dai cittadini, mentre l’amministrazione comunale sollecita l’accelerazione dei tempi per la definizione del progetto di riparazione. La situazione non riguarda solo un singolo appartamento ma coinvolge l’intera palazzina, ex casa di riposo, dove il deterioramento del tavolato in legno ha creato un rischio per la sicurezza delle famiglie ospitate nell’edilizia residenziale pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tetto crollato: 15 residenti soffrono muffa e degrado Articoli correlati Firenzuola, scoppia un incendio nell’abitazione: gravi danni, tetto crollatoFirenze, 20 dicembre 2025 – Un incendio è divampato nella serata di ieri, 19 dicembre, nel comune di Firenzuola in via Visignano. Tragedia sfiorata a Fidenza: crollato il tetto di una palestraTragedia sfiorata nella mattinata di venerdì 6 marzo a Fidenza, all'interno della palestra Kinesis di via XXVI Aprile, 8.