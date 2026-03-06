Tragedia sfiorata a Fidenza | crollato il tetto di una palestra

Nella mattina di venerdì 6 marzo, a Fidenza, il tetto di una palestra di via XXVI Aprile, 8, è crollato. Nessun ferito è stato segnalato, ma la struttura ha subito danni significativi. La palestra, chiamata Kinesis, è stata immediatamente evacuata e sono stati avviati i controlli da parte delle autorità competenti. La situazione è sotto osservazione per valutare eventuali rischi futuri.

Tragedia sfiorata nella mattinata di venerdì 6 marzo a Fidenza, all'interno della palestra Kinesis di via XXVI Aprile, 8. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le ore 8.30, è crollata una parte del tetto dell'edificio. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Fidenza, oltre alla polizia locale. Fortunatamente non ci sono feriti. Secondo le prime ricostruzioni all'interno della palestra c'era alcune persone che sono riuscite a uscire in tempo. Dopo pochi minuti si è verificato il crollo, le cui cause sono al vaglio. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Roma: Fd’I, crollato un altro albero ai Fori Imperiali, ennesima tragedia sfiorata Mezzogiorno di paura alla stazione. Tetto cede di schianto, tragedia sfiorata: "Area transennata, subito i rilievi"Attimi di paura ieri alla stazione di Santa Maria Novella dove un grosso pezzo di intonaco si è all’improvviso staccato dal solaio esterno.