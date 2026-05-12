Testaccio si accende | il Felice Film Festival celebra i giovani registi

A Testaccio il Felice Film Festival si prepara a mostrare cortometraggi di giovani registi provenienti da tutto il mondo. I film verranno proiettati gratuitamente presso il cinema Greenwich, offrendo agli spettatori l’opportunità di scoprire nuovi talenti. La selezione sarà valutata da una giuria composta da esperti del settore, incaricata di giudicare le opere realizzate da registi under 35.

? Punti chiave Quali film internazionali verranno proiettati gratuitamente al cinema Greenwich?. Chi sono gli esperti che giudicheranno i cortometraggi under 35?. Come cambierà il volto culturale del rione Testaccio in maggio?. Dove si terrà il grande party di chiusura del festival?.? In Breve Accredito associati Chuormo APS a 5 euro o tessera 2026 a 10 euro.. Giuria tecnica composta da Alessandro Del Re, Gaia Siria Meloni, Valentin Couanon-Bertin e Bianca Puchetti.. Programma dal 20 al 24 maggio tra cinema Greenwich, Interno 9 e sede Chuormo.. Rassegne tematiche includono la serata turca del 21 maggio e Kaleidoscope night il 22.. Dal 20 al 24 maggio 2026 il quartiere Testaccio a Roma ospiterà la seconda edizione del Felice Film Festival, un appuntamento dedicato ai cortometraggi organizzato dall’associazione Chuormo APS.🔗 Leggi su Ameve.eu

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