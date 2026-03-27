Crollo nell’ex ospedale di via Atenea la Procura dispone il dissequestro

Quasi un anno dopo il crollo dell’ex ospedale Cavalieri di Malta in via Atenea avvenuto il 15 maggio dello scorso anno, la Procura ha disposto il dissequestro dell’edificio. La pubblica accusa, rappresentata dal pubblico ministero Annalisa Failla, ha revocato il sequestro preventivo dell’immobile, che era destinato a ospitare un campus universitario.

Quasi un anno dopo il crollo nell’ex ospedale Cavalieri di Malta di via Atenea, avvenuto il 15 maggio dello scorso anno, il pubblico ministero Annalisa Failla ha disposto la revoca del sequestro preventivo dell’immobile destinato a sede universitaria. Nel decreto di revoca la Pm ordina la restituzione dell’immobile all’Università di Palermo, sollecitando la stazione appaltante a effettuare immediati lavori di messa in sicurezza della struttura. Per il crollo, sono dodici le persone indagate, tra loro anche il rettore dell’Ateneo di Palermo, Massimo Midiri. Il sequestro preventivo dell’area era stato disposto dieci giorni dopo il crollo, il 25 maggio 2025. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Crollo nell’ex ospedale di via Atenea, la Procura dispone il dissequestro Articoli correlati Leggi anche: Vieste, morì durante trasporto in ospedale. Procura dispone riesumazione salma Leggi anche: Nido di Soci: la procura nega il dissequestro. Vagnoli: "Apriremo una sede temporanea" Tutto quello che riguarda Crollo nell Temi più discussi: Ex ospedale al mare, la chiesa adesso rischia di crollare; Ex Umberto I, c'è la quinta asta: prezzo crolla da 36,5 a 7,4 milioni. Sarà questa la volta buona?; Crollato il soffitto del Cafè de Paris a Termoli, tre feriti; Crolla il soffitto nel locale Café de Paris a Termoli: ferito il titolare. Genova sotterranea, dopo il crollo a Caffaro, viaggio nella ex galleria anti aereo oggi parcheggioIl crollo avvenuto nella serata di ieri in passo Barsanti a Castelletto, con il terrazzamento posto sopra l’ingresso di un garage che si è abbattuto su un palazzo danneggiandolo, accende un riflettore ... genova.repubblica.it Crollo in una palazzina del centro storico: due famiglie evacuate e una persona in ospedaleCrollo in una palazzina del centro storico di Foggia: due famiglie evacuate e una persona in ospedale. Risveglio da incubo questa mattina per due ... msn.com A SALERNO, NONOSTANTE I DIVIETI PER PERICOLO DI CROLLO, SI CONTINUA AD ENTRARE NELLA ZONA DEL PARCO GIOCHI DEL LUNGOMARE TAFURI Nella giornata di ieri, ancora una volta, ignoti sono entrati abusivamente all'interno del parch - facebook.com facebook #17marzo #AccaddeOggi Nel 1989 crollò la Torre Civica di Pavia, costruita nell'XI secolo, provocando 14 morti e 15 feriti. Al posto della torre, nel 2014, è stato inaugurato un memoriale in ricordo delle vittime. x.com