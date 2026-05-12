Terza età protagonista Agorà festeggia vent’anni di relazioni e volontariato
L’associazione Agorà, dedicata alla terza età, ha festeggiato i suoi vent’anni di attività a Padova, insieme alla Fondazione Opera Immacolata Concezione. Durante l’evento, sono stati ricordati i momenti più significativi di due decenni di volontariato, relazioni e impegno sociale. L’organizzazione si è consolidata come punto di riferimento nel settore, coinvolgendo persone e progetti dedicati alla promozione degli anziani.
Vent’anni di impegno, relazioni, volontariato e protagonismo sociale. L’Associazione Agorà - Laboratorio Terza Età Protagonista, insieme alla Fondazione Opera Immacolata Concezione, ha celebrato a Padova i suoi primi vent’anni di attività, confermandosi una realtà di riferimento nella promozione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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