Terza età protagonista Agorà festeggia vent’anni di relazioni e volontariato

L’associazione Agorà, dedicata alla terza età, ha festeggiato i suoi vent’anni di attività a Padova, insieme alla Fondazione Opera Immacolata Concezione. Durante l’evento, sono stati ricordati i momenti più significativi di due decenni di volontariato, relazioni e impegno sociale. L’organizzazione si è consolidata come punto di riferimento nel settore, coinvolgendo persone e progetti dedicati alla promozione degli anziani.

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