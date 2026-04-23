A Misilmeri inaugurata la sede Uil-UilPensionati-Ada | Terza età protagonista

A Misilmeri è stata inaugurata questa mattina una nuova sede della Uil, dedicata a UilPensionati e all’Associazione diritti anziani (Ada). La struttura si trova in corso Vittorio Emanuele 126 e rappresenta un punto di riferimento per le attività rivolte alla terza età nel territorio. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle organizzazioni coinvolte e di alcuni cittadini interessati ai servizi offerti.

La Uil con UilPensionati e Associazione diritti anziani (Ada) cresce nel territorio con una nuova sede inaugurata stamattina a Misilmeri, in corso Vittorio Emanuele 126. Soprattutto, però, si rafforza l’idea di “Terza età protagonista” che nel comune in provincia di Palermo vede ogni giorno.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Inaugurata la nuova sede Uil di Subbiano Uil, inaugurata la nuova sede di SubbianoQuesta mattina è stata inaugurata la nuova sede Uil di Subbiano, in via Don Lorenzo Boschi 19. Altri aggiornamenti Nuova sede Uil-UilPensionati-Ada a Misilmeri con Caf e ItalLa Uil con UilPensionati e Associazione Diritti Anziani-Ada cresce nel territorio con una nuova sede inaugurata stamattina a Misilmeri, in corso Vittorio Emanuele 126. Soprattutto, però, si rafforza l ... msn.com Misilmeri, nuova sede UIL: servizi e sostegno alla terza etàLa Uil con UilPensionati e Associazione Diritti Anziani-Ada cresce nel territorio con una nuova sede inaugurata stamattina a Misilmeri, in corso Vittorio Emanuele 126. Soprattutto, però, si rafforza l ... blogsicilia.it