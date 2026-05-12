Terza Categoria FrontoneSerra-Casa 33 | un pirotecnico 5-4

Nella 28ª giornata di terza categoria, il match tra Frontone e Serra-Casa 33 si è concluso con un risultato di 5-4. In classifica, PolBottega mantiene la testa nel girone A, mentre il GabicceGradaraB si impone nel confronto diretto a Borgo Pace. Lo Schieti ha invece vinto il derby contro il Gallo, contribuendo a un turno caratterizzato da risultati molto combattuti.

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Terza categoria, 28ª giornata. Nel girone A PolBottega ancora in vetta, mentre il GabicceGradaraB vince il confronto diretto a Borgo Pace e lo Schieti fa suo il derby col Gallo. Nel girone B pirotecnico 5-4 tra il quotato FrontoneSerra e Casa 33, la squadra multietnica voluta dall’ex Vis Bragagnolo, esempio di come giocatori provenienti da nazionalità diverse possano vivere i valori dello sport e diventare un bellissimo gruppo. Girone A. Risultati: Academy Montecchio-San Silvestro 0-2; Borgo Pace-GabicceGradara B 2-4; Cesane-Valfoglia 4-0; Pieve di Cagna-Furlo 2-1; Pol. Bottega-Montelabbate 3-2; Schieti-Gallo Football 3-1; Torre-Villa Palombara 1-2; riposa: Piobbico 90.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terza Categoria. FrontoneSerra-Casa 33: un pirotecnico 5-4 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Terza categoria. Valfoglia, match pirotecnico. Frontone Serra si rifà sotto Terza categoria. Monte Porzio, controsorpasso: Frontone Serra si ferma in casaGirone A, risultati: Borgo Pace-Pieve di Cagna 0-4; Furlo-Gallo Football 9-1; GabicceGradara-Schieti 3-2; Montelabbate-San Silvestro 3-1; Torre-Pol. Si parla di: Designazioni Arbitri Marche - TERZA CATEGORIA; ARBITRI. Le designazioni per la 28^ giornata di Terza Categoria. Playoff Terza Categoria: sfide decisive nei gironi A e B per la promozioneScattano oggi, con le tre partite del girone A, i playoff di Terza Categoria per salire di categoria. Due i tabelloni della post season, uno per girone, quindi alla fine si avranno due vincitori, uno ... ilrestodelcarlino.it