Terza categoria Valfoglia match pirotecnico Frontone Serra si rifà sotto

Nel campionato di terza categoria, la partita tra Valfoglia e Academy Montecchio si è conclusa con un punteggio di 4-3, regalando emozioni e un finale incerto. Nel girone A, i risultati delle partite più recenti hanno visto il Furlo battere lo Schieti 3-0, il GabicceGradara vincere 1-0 contro la Pol. Bottega e il Montelabbate imporsi 3-1 sul Piobbico 90. La giornata si è conclusa con il San Silvestro che ha superato il Gallo Football 4-0 e il Torre che ha perso 1-4 contro il Cesane.

Girone A. Risultati: Furlo-Schieti 0-3; GabicceGradara-Pol. Bottega 0-1; Montelabbate-Piobbico 90 3-1; San Silvestro-Gallo Football 4-0; Torre-Cesane 1-4; Valfoglia-Academy Montecchio 4-3; Villa Palombara-Pieve di Cagna 3-4; riposa: Borgo Pace. Classifica: Pol. Bottega 50; Furlo, Cesane 41; Pieve di Cagna 40; Schieti 39; San Silvestro 38; Piobbico 90, Villa Palombara 35; Montelabbate 34; GabicceGradara B 33; Borgo Pace 30; Academy Montecchio 25; Valfoglia 24; Torre 10; Gallo Football 9. Prossimo turno: Academy Montecchio-Furlo; Borgo Pace-Torre; Cesane-Villa Palombara; Pieve di Cagna-GabicceGradara B; Piobbico 90-San Silvestro; Pol. Bottega-Valfoglia; Schieti-Montelabbate; riposa: Gallo Football.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Valfoglia, match pirotecnico. Frontone Serra si rifà sotto Notizie correlate Leggi anche: Terza categoria. Frontone Serra vince il big match. Novilara si gode la serie positiva Terza categoria. Monte Porzio, controsorpasso: Frontone Serra si ferma in casaGirone A, risultati: Borgo Pace-Pieve di Cagna 0-4; Furlo-Gallo Football 9-1; GabicceGradara-Schieti 3-2; Montelabbate-San Silvestro 3-1; Torre-Pol. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Terza categoria. Monte Porzio, controsorpasso: Frontone Serra si ferma in casa; Terza categoria. Pol Bottega allunga sul Furlo. Monte Porzio e Laurentina avanti; Terza categoria Pol Bottega allunga sul Furlo Monte Porzio e Laurentina avanti. Terza categoria. Monte Porzio, controsorpasso: Frontone Serra si ferma in casaGirone A, risultati: Borgo Pace-Pieve di Cagna 0-4; Furlo-Gallo Football 9-1; GabicceGradara-Schieti 3-2; Montelabbate-San Silvestro 3-1; Torre-Pol. Bottega 1-3; Valfoglia-Piobbico 90 0-2; Villa ... ilrestodelcarlino.it Terza categoria. Gran battaglia nel girone A. Frontone Serra non molla nel BGirone A: Academy Montecchio-Gallo Football 1-0; Borgo Pace-Valfoglia 2-0; Cesane-Furlo 2-3; Pieve di Cagna-Montelabbate 2-0; Pol. Bottega-San Silvestro 0-2; Schieti-Piobbico 90 2-2; ... ilrestodelcarlino.it DOMENICA 12.04.26 DOPPIO ANELLO DEL MONTE TURRINO: Borghi dimenticati in Val Cinisco e... "vernaccia" di Pergola Un bel giro artigianale dei nostri lontano da mete più turistiche, ci concentreremo nel bellissimo territorio tra Pergola, Frontone e Serr - facebook.com facebook