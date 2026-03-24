Terza categoria Monte Porzio controsorpasso | Frontone Serra si ferma in casa
Girone A, risultati: Borgo Pace-Pieve di Cagna 0-4; Furlo-Gallo Football 9-1; GabicceGradara-Schieti 3-2; Montelabbate-San Silvestro 3-1; Torre-Pol. Bottega 1-3; Valfoglia-Piobbico 90 0-2; Villa Palombara-Academy Montecchio 2-0; ha riposato Cesane. Classifica: Pol. Bottega 44; Furlo 40; Cesane, San Silvestro, Villa Palombara 35; Pieve di Cagna, Piobbico 90 34; Schieti 33; Borgo Pace, GabicceGradara B 30; Montelabbate 28; Valfoglia 24; Academy Montecchio 22; Torre 10; Gallo Football 9. Prossimo turno: Academy Montecchio-GabicceGradara; Cesane-Borgo Pace; Gallo Football-Montelabbate; Pieve di Cagna-Torre; Piobbico 90-Furlo; Pol. Bottega-Villa Palombara; Schieti-Valfoglia; riposa: San Silvestro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Temi più discussi: Scheda squadra Atletico Monteporzio; Terza categoria. Novilara vince lo scontro diretto. Monte Porzio super con la Bedosti; ARBITRI. Le designazioni per la 23^ giornata di Terza Categoria; Atletico Union Roma (calcio, Terza cat.), Cazan: Non era facile ripartire bene dopo la sosta.
Terza categoria. Monte Porzio, controsorpasso: Frontone Serra si ferma in casaGirone A, risultati: Borgo Pace-Pieve di Cagna 0-4; Furlo-Gallo Football 9-1; GabicceGradara-Schieti 3-2; Montelabbate-San Silvestro 3-1; Torre-Pol. Bottega 1-3; ... sport.quotidiano.net
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