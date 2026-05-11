Parigi pianificava attentato al Louvre e alla comunità ebraica | arrestato

Un uomo tunisino di 27 anni, che vive illegalmente in Francia, è stato arrestato nell’ambito di un’indagine preliminare per cospirazione terroristica. L’indagine riguarda un piano che avrebbe coinvolto un attentato al museo del Louvre e alla comunità ebraica. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione di polizia condotta nelle ultime ore. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulle modalità o sui soggetti coinvolti.

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Un tunisino di 27 anni, residente illegalmente in Francia, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine preliminare per "cospirazione terroristica finalizzata alla commissione di reati contro la persona". Voleva compiere un attentato al Louvre, il museo più visitato al mondo, e colpire la comunità ebraica di Parigi. Dopo il fermo presso la sede della Direzione Generale della Sicurezza Interna, che si occupa del caso congiuntamente alla sezione antiterrorismo della brigata criminale di Parigi, l'uomo è stato portato questo pomeriggio davanti a un giudice antiterrorismo per la formalizzazione delle accuse. La procura ne ha richiesto la custodia cautelare perché è sospettato di aver pianificato "un attacco violento di matrice jihadista" e di aver progettato di unirsi all'Isis, in Siria o in Mozambico.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Parigi, pianificava attentato al Louvre e alla comunità ebraica: arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Terrorismo, giovane arrestato a Brescia: pianificava attentato in chiesa a Bergamo, "non è un lupo solitario"È stato arrestato un giovane di origine egiziana a Brescia con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Parigi, attentato sventato nella notte: arrestato un uomo davanti alla Bank of AmericaTorna alta la tensione sul fronte della sicurezza in Parigi, dove nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo è stato sventato un possibile...