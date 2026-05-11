Parigi sventato attentato al Louvre e a una sinagoga Arrestato tunisino | preparava bomba

A Parigi, un uomo tunisino è stato arrestato mentre preparava un ordigno che avrebbe potuto essere utilizzato in un attentato al Louvre o a una sinagoga. Durante l'udienza, l'uomo, con pantaloni a quadri, capelli e barba neri, si è seduto nel banco degli imputati con le mani giunte sullo stomaco. Le autorità hanno sventato l’attacco prima che potesse essere messo in atto.

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Con indosso pantaloni a quadri, capelli e barba neri, Dafer M. si e seduto con le mani giunte sullo stomaco nel banco degli imputati. Il tunisino ventiseienne è stato formalmente incriminato oggi a Parigi da un giudice antiterrorismo, prima di essere posto in custodia cautelare. È sospettato di aver pianificato un attentato nella capitale francese. Il giovane, immigrato clandestino, incensurato e con un lavoro a Parigi, intendeva colpire e la comunità ebraica del XVI arrondissement e far esplodere una bomba al Louvre, il museo più visitato al mondo con migliaia di biglietti staccati ogni giorno. Avrebbe inoltre già effettuato sopralluoghi presso una sinagoga.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Parigi, sventato attentato al Louvre e a una sinagoga. Arrestato tunisino: preparava bomba ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Parigi, pianificava attentato al Louvre e alla comunità ebraica: arrestatoUn tunisino di 27 anni, residente illegalmente in Francia, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine preliminare per "cospirazione terroristica... Parigi, attentato sventato nella notte: arrestato un uomo davanti alla Bank of AmericaTorna alta la tensione sul fronte della sicurezza in Parigi, dove nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo è stato sventato un possibile...