Parigi sventato attentato al Louvre e a una sinagoga Arrestato tunisino | preparava bomba
A Parigi, un uomo tunisino è stato arrestato mentre preparava un ordigno che avrebbe potuto essere utilizzato in un attentato al Louvre o a una sinagoga. Durante l'udienza, l'uomo, con pantaloni a quadri, capelli e barba neri, si è seduto nel banco degli imputati con le mani giunte sullo stomaco. Le autorità hanno sventato l’attacco prima che potesse essere messo in atto.
Con indosso pantaloni a quadri, capelli e barba neri, Dafer M. si e seduto con le mani giunte sullo stomaco nel banco degli imputati. Il tunisino ventiseienne è stato formalmente incriminato oggi a Parigi da un giudice antiterrorismo, prima di essere posto in custodia cautelare. È sospettato di aver pianificato un attentato nella capitale francese. Il giovane, immigrato clandestino, incensurato e con un lavoro a Parigi, intendeva colpire e la comunità ebraica del XVI arrondissement e far esplodere una bomba al Louvre, il museo più visitato al mondo con migliaia di biglietti staccati ogni giorno. Avrebbe inoltre già effettuato sopralluoghi presso una sinagoga.🔗 Leggi su Iltempo.it
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