Terrore a Prato | i dettagli sul piano logistico per gli attentati

A Prato si sono verificati eventi legati a un piano logistico per attentati, con dettagli che stanno emergendo sull'organizzazione e la preparazione delle operazioni. Sono stati individuati i punti di gestione del materiale esplosivo nei ruderi di Palermo, mentre si stanno analizzando i controlli sui semafori durante il trasferimento verso Firenze. Le indagini continuano a chiarire i passaggi e le modalità di coordinamento tra le varie fasi dell'operazione.

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? Domande chiave Come hanno gestito il materiale esplosivo nei ruderi di Palermo?. Chi ha monitorato i semafori durante il viaggio verso Firenze?. Perché la ricerca di un garage ha scatenato minacce tra i complici?. Dove si nascondevano gli attentatori insieme a Giuseppe Barranca a Prato?.? In Breve Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano confezionavano esplosivo in un rudere di Palermo.. Vincenzo Ferro e Calabrò Gioacchino viaggiarono verso Firenze con un'Audi 90.. Giuseppe Ferro fu scarcerato il 29 aprile 1993 prima dei viaggi a Prato.. Barranca alloggiava a Prato con Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano.. Il 23 maggio 1993, Vincenzo Ferro giunse a Prato intorno a mezzogiorno dopo aver ricevuto una telefonata dallo zio Messana Antonino, il quale segnalava la presenza di alcuni individui presso la sua abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Prato: i dettagli sul piano logistico per gli attentati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Unabomber, il terrore del Nordest resta un mistero: 32 attentati senza autoreResta senza responsabili la serie di attentati dinamitardi che per diversi anni ha colpito Veneto e Friuli Venezia Giulia, attribuiti a Unabomber. La stagione del terrore. Sequestri a raffica omicidi e attentati: la lettera degli industraliUn brutto giorno di quell’anno, dopo molti ripensamenti e soverchia angoscia, una lettera con tutti i sacri crismi dell’ufficialità arrivò sulla...