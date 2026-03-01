La stagione del terrore Sequestri a raffica omicidi e attentati | la lettera degli industrali

Durante un anno segnato da sequestri, omicidi e attentati, una lettera ufficiale è arrivata sulla scrivania del ministro dell’Interno. La comunicazione ha coinvolto rappresentanti dell’industria e ha rappresentato un momento di grande attenzione per le autorità. La situazione si è fatta particolarmente complessa, con episodi che hanno suscitato preoccupazione tra la popolazione e le forze dell’ordine.

Un brutto giorno di quell’anno, dopo molti ripensamenti e soverchia angoscia, una lettera con tutti i sacri crismi dell’ufficialità arrivò sulla scrivania del ministro dell’Interno. Partiva dalla Brianza e a vergarla era un mittente di tutto rispetto come l’associazione Industriali di Monza e Brianza. Il ministro rispondeva al nome di Francesco Cossiga, che qualche anno dopo (otto) sarebbe diventato presidente della Repubblica e già allora era un politico navigato. E considerato che, anche in questi tempi, si grida spesso al pericolo, al degrado, alla paura della criminalità - e a volte ce n’è ben donde, s’intende - è tuttavia utile e necessario mettere tutto nella giusta prospettiva, anche storica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La stagione del terrore. Sequestri a raffica omicidi e attentati: la lettera degli industrali Aumento vertiginoso degli attentati alle linee ferroviarie: il dato del terroreSono notizie degli ultimi giorni il sabotaggio alle infrastrutture ferroviarie avvenuto sabato mattina a Castel Maggiore, nel bolognese, e l'azione... Pugno duro contro la pesca illegale: raffica di sequestri e multe per 17mile euroOTRANTO – La lotta al bracconaggio ittico lungo le coste salentine non conosce sosta, come dimostrato dai recenti e intensi interventi condotti dai... Aggiornamenti e notizie su Sequestri. Discussioni sull' argomento La stagione del terrore. Sequestri a raffica omicidi e attentati: la lettera degli industrali; Lee Cronin - La Mummia, il trailer del film horror dal 16 aprile al cinema; Arsoli, al via la seconda parte della stagione del teatro comunale La Fenice; ‘I 40 giorni del terrore’: a Gorizia la ricostruzione documentale sulle vittime del confine orientale. La stagione del terrore. Sequestri a raffica omicidi e attentati: la lettera degli industraliNegli anni Settanta una particolare recrudescenza della criminalità spinse l’associazione a mandare una missiva al ministro dell’Interno. La ’ndrangheta stava mettendo le mani sul territorio a suon di ... ilgiorno.it #Cronaca Massa Lubrense: tra annullamenti di condoni e sequestri, ci vorrebbe una Commissione d’Accesso facebook