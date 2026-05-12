Unabomber il terrore del Nordest resta un mistero | 32 attentati senza autore

Nel Nordest, una lunga serie di attentati dinamitardi ha causato preoccupazione tra cittadini e forze dell'ordine. Questi episodi, avvenuti negli ultimi anni, sono stati collegati a un soggetto conosciuto come Unabomber, ma fino ad oggi non sono stati individuati i responsabili degli 32 attentati che hanno coinvolto Veneto e Friuli Venezia Giulia. La procura continua le indagini senza aver ancora identificato l'autore.

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Resta senza responsabili la serie di attentati dinamitardi che per diversi anni ha colpito Veneto e Friuli Venezia Giulia, attribuiti a Unabomber. La giudice per le indagini preliminari di Trieste, Flavia Mangiante, ha infatti respinto l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dall'accusa. La seconda inchiesta sul caso Unabomber vedeva tra gli 11 indagati di nuovo l'ingegnere pordenonese Elvio Zornitta che era già stato coinvolto e assolto nella prima. Secondo la gip triestina, non è emerso nulla di nuovo dalle indagini riaperte quattro anni fa per l'ultimo degli attentati, quello del tappo di bottiglia esploso 20 anni fa a Porto Santa Margherita di Caorle (Venezia) che aveva tranciato tre dita a Massimiliano Bozzo, un cameriere di Mestre.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Unabomber, il terrore del Nordest resta un mistero: 32 attentati senza autore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caso Unabomber del Nordest, cala il sipario: archiviata l’inchiesta di Trieste, “nessun colpevole”Il Gip di Trieste ha disposto l’archiviazione del procedimento sul cosiddetto "Unabomber del Nordest", l'attentatore che per oltre un decennio ha... Leggi anche: "Progetta attentati e sabotaggi": ventenne col mito di Unabomber arrestato per terrorismo