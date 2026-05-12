Terrepadane Crotti confermato alla presidenza | Gorra è il vice

Il Consorzio Terrepadane ha confermato Marco Crotti come presidente, ruolo che ricopre da anni, mentre Umberto Gorra, presidente di Confagricoltura, è stato scelto come vice. La nomina si è svolta nel corso di un'assemblea ufficiale, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle aziende agricole associate. La scelta dei vertici è avvenuta senza contestazioni o variazioni rispetto alle precedenti figure di leadership.

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