Terrepadane Crotti | Seminare una visione diversa dell’agricoltura

Un rappresentante del settore agricolo ha dichiarato che il proprio obiettivo è di innovare mantenendo le radici e il progetto originale. Ha sottolineato l’importanza di riscoprire le tradizioni e di preservare i principi fondamentali dell’attività agricola, evitando di alterare la missione iniziale. Queste affermazioni sono state fatte durante un intervento pubblico dedicato alla promozione di una visione alternativa dell’agricoltura, con attenzione alla continuità e alla tradizione.

«Il nostro credo è sempre stato quello di innovare nella continuità, riscoprire quello che siamo stati e lo scopo per il quale è nato, senza snaturare il progetto originale.Dopo tante traversie i fatti ci hanno dato ragione». Così il presidente del Consorzio Terrepadane Marco Crotti ha concluso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Alternativa Popolare per Torrevecchia vota contro il bilancio: “Visione diversa sulla gestione delle risorse”Il gruppo di minoranza Alternativa Popolare per Torrevecchia ha espresso voto contrario all’approvazione del bilancio comunale, motivando la... Calderone: "Condividiamo una visione umanocentrica dell'AI nel mondo del lavoro" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2026 "Con i nostri omologhi di Francia e Germania condividiamo anche quelle che sono le evoluzioni, le transizioni,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Terrepadane, il consorzio rischia il commissariamento: la battaglia tra i sociTerrepadane, consorzio agrario basato a Piacenza, con oltre 250milioni di euro di fatturato 2022, rischia il commissariamento da parte del ministero delle Imprese e del made in Italy al termine di una ... corriere.it Terrepadane Critiche in vista del voto socialeÈ necessaria una gestione più democratica, per tutelare l’esistenza stessa di Terrepadane. Stefano Greppi (foto), presidente di Coldiretti Pavia, contesta le procedure adottate dai vertici del ... ilgiorno.it