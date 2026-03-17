Nel primo pomeriggio di oggi si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, registrata dai sismografi. La scossa è stata avvertita da alcune persone in diverse zone della regione, creando momenti di preoccupazione tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni o feriti legati a questo episodio sismico. La terra ha tremato per alcuni secondi prima di tornare alla normalità.

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi quando una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi e in alcune aree è stata avvertita anche dalla popolazione. Il movimento tellurico, di intensità moderata, non ha provocato danni ma ha attirato l’attenzione degli esperti e dei residenti della zona. I dati dell’evento sono stati rilevati dalla rete di monitoraggio sismico nazionale, che controlla costantemente l’attività del territorio. La scossa rientra nel quadro della normale attività sismica che interessa alcune aree del Paese e viene analizzata in tempo reale dagli specialisti. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata alle ore 13:23 con epicentro a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 3.0 nel primo pomeriggio: scossa avvertita dalla popolazione

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