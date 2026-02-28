Terremoto ai Campi Flegrei forte scossa avvertita dalla popolazione | magnitudo 3.5

Sabato 28 febbraio 2026, ai Campi Flegrei si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, avvertita chiaramente da tutta la popolazione della zona. La terra ha tremato in modo netto, causando panico e preoccupazione tra i residenti. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti, ma la scossa ha creato molta tensione tra le persone che abitano nell’area.

