Terremoto in Iran scossa di magnitudo 4.6 a Teheran

Oggi, 12 maggio 2026, una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata nella capitale iraniana. L'evento sismico ha coinvolto la zona di Teheran, senza al momento notizie di danni o feriti. La scossa è stata avvertita in diverse aree della città, secondo quanto riportano le fonti locali. Non sono stati segnalati ulteriori sviluppi o interventi di emergenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Terremoto in Iran oggi, 12 maggio 2026, con una scossa di magnitudo superiore a 4 registrata nella capitale Teheran. L'US Geological Survey ha registrato un sisma di magnitudo di 4.3, il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo indica una magnitudo di 4.5 e i media statali iraniani fanno riferimento al valore 4.6. Non ci sono state. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PM confers Ekushey Padak 2026 || Headline || 26th Feb, 2026 Notizie correlate Leggi anche: Terremoto fortissimo: scossa di magnitudo 5.0 Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.7Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di sabato 28 marzo 2026 in Indonesia, riaccendendo l’attenzione su una delle aree... Argomenti più discussi: Cile, terremoto di magnitudo 5.8: la scossa avvertita in molte regioni; Terremoto in Friuli, quella scossa che 50 anni fa spaventò il Nordest: quasi mille morti, le macerie e la ricostruzione senza sprechi. Le ragioni di un modello irripetibile e da studiare; Terremoto in Friuli: quando il Ticino aiutò la ricostruzione; Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6 sull'isola di Samar. Terremoto in Iran, scossa di magnitudo 4.6 a TeheranTerremoto in Iran oggi, 12 maggio 2026, con una scossa di magnitudo superiore a 4 registrata nella capitale Teheran. L'US Geological Survey ha registrato un sisma di magnitudo di 4.3, il Centro Sismol ... adnkronos.com