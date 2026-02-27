Terremoto fortissimo | scossa di magnitudo 5.0

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 5.0 ha scosso l’area intorno a Lima, la capitale del Perù, facendo tremare le strutture e le strade della città. La terra ha tremato forte, coinvolgendo anche la fascia costiera centrale del Paese, mentre nelle prime ore non si segnalano danni o conseguenze gravi. La popolazione si è subito messa in salvo e ha attivato le procedure di emergenza.

Un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito l'area della capitale del Perù, facendo tremare la città di Lima e l'intera fascia costiera centrale del Paese senza provocare, almeno nelle prime ore, danni né vittime. La scossa è stata registrata giovedì alle 18:21 ora locale, le 01:21 in Italia, con un epicentro localizzato nel mare, a 36 chilometri a ovest di Chilca, nella provincia di Cañete, regione di Lima. I dati ufficiali parlano di una profondità di 53 chilometri, elemento che ha contribuito a ridurre l'impatto in superficie, pur rendendo il movimento chiaramente percepibile in un'area densamente popolata come quella della capitale. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità sismiche peruviane, la scossa è stata avvertita con nettezza in diversi quartieri di Lima.