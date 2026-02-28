Terremoto oggi ai Campi Flegrei forte scossa avvertita dalla popolazione | magnitudo 3.5

Oggi ai Campi Flegrei si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, registrata dall'Ingv. La popolazione ha avvertito chiaramente il movimento sismico nell’area, che ha causato timore tra i residenti. La scossa si è verificata nel pomeriggio di sabato 28 febbraio e ha interessato la zona dei Campi Flegrei.

(Adnkronos) – Trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata oggi, sabato 28 febbraio, dall'Ingv nell'area dei Campi Flegrei. La scossa è avvenuta alle 11,19 e l'epicentro è stato localizzato nella zona di Solfatara ed è avvenuta a tre chilometri di profondità.

CAMPI FLEGREI - Comunicato sciame sismico, aggiornamento n. 1 Dalle ore (UTC) 10:18 del 28/02/2026 è in corso uno sciame sismico nell'area Campi Flegrei. All'orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 8 terremoti.

[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.5 ore 11:19 IT del 28-02-2026 a Campi Flegrei Prof= 2.7 Km #INGV_44950051