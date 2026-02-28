Terremoto oggi ai Campi Flegrei forte scossa avvertita dalla popolazione | magnitudo 3.5

Da periodicodaily.com 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi ai Campi Flegrei si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, registrata dall'Ingv. La popolazione ha avvertito chiaramente il movimento sismico nell’area, che ha causato timore tra i residenti. La scossa si è verificata nel pomeriggio di sabato 28 febbraio e ha interessato la zona dei Campi Flegrei.

(Adnkronos) – Trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata oggi, sabato 28 febbraio, dall'Ingv nell'area dei Campi Flegrei. La scossa è avvenuta alle 11,19 e l'epicentro è stato localizzato nella zona di Solfatara ed è avvenuta a tre chilometri di profondità. —[email protected] (Web Info) Sanremo Human Index, duetti fanno impazzire social: +66% di conversazioni. E ‘trionfa’ Sal Da Vinci Sanremo Human Index, duetti fanno impazzire social: +66% di conversazioni. E ‘trionfa’ Sal Da Vinci . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione

Leggi anche: Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 1.9 avvertita dalla popolazione

Terremoto di magnitudo 3.8 ai Campi Flegrei, La scossa Potente registrata dalla Regia di un tg

Video Terremoto di magnitudo 3.8 ai Campi Flegrei, La scossa Potente registrata dalla Regia di un tg

Approfondimenti e contenuti su Campi Flegrei.

Temi più discussi: Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita scossa e un boato nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3; Terremoto nei Campi Flegrei oggi: lieve scossa avvertita nel golfo di Pozzuoli; Campi Flegrei, trema la terra all'alba: residenti svegliati da un boato; Terremoto profondo lungo la costa cilentana, ML 4.5, 21 febbraio 2026.

terremoto oggi ai campiTerremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5Forte scossa oggi sabato 28 febbraio 2026 ai Campi Flegrei, il terremoto è stato avvertito da tutta la popolazione. La zona in cui si ... msn.com

terremoto oggi ai campiTerremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazioneForte scossa oggi sabato 28 febbraio 2026 ai Campi Flegrei, il terremoto è stato avvertito da tutta la popolazione. La zona in cui si è verificata la scossa è stata ... ilgazzettino.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.