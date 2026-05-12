Terra di Lavoro SpA nel Consiglio di amministrazione entra l’ingegnere Turco

Oggi Terra di Lavoro S.p.A. ha annunciato l’ingresso di un nuovo membro nel suo Consiglio di Amministrazione. Durante la riunione mattutina, il presidente ha convocato il consiglio e ha proceduto alla cooptazione del terzo componente, in conformità con le norme di legge. Tra i componenti presenti si trova ora un ingegnere di nazionalità turca. La nomina è avvenuta senza ulteriori comunicazioni ufficiali sul ruolo o le responsabilità specifiche di questa persona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui