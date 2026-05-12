Terra di Lavoro SpA nel Consiglio di amministrazione entra l’ingegnere Turco
Oggi Terra di Lavoro S.p.A. ha annunciato l’ingresso di un nuovo membro nel suo Consiglio di Amministrazione. Durante la riunione mattutina, il presidente ha convocato il consiglio e ha proceduto alla cooptazione del terzo componente, in conformità con le norme di legge. Tra i componenti presenti si trova ora un ingegnere di nazionalità turca. La nomina è avvenuta senza ulteriori comunicazioni ufficiali sul ruolo o le responsabilità specifiche di questa persona.
Nuovo ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Terra di Lavoro S.p.A.. Nella mattinata odierna il presidente Luongo ha convocato il CdA della società partecipata procedendo, come previsto dalla normativa vigente, alla designazione tramite cooptazione del terzo componente del Consiglio di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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