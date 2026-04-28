Un parlamentare commenta duramente le dichiarazioni della presidente del Consiglio sulla situazione in Puglia, definendole gravissime e basate su una narrazione falsa. Turco ha diffuso un comunicato in cui critica le affermazioni della leader del governo riguardo al salario minimo e ai provvedimenti sul decreto lavoro, invitandola a informarsi meglio sulla realtà della regione. La polemica si inserisce nel dibattito pubblico sulle politiche economiche e sociali adottate dal governo nazionale.

Di seguito un comunicato diffuso dal parlamentare Mario Turco: “Le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla Puglia sono gravissime perché costruite, come sempre, su una narrazione falsa. Dire che in Regione il salario minimo ha prodotto retribuzioni più basse significa mistificare i fatti. Non è così. La Puglia ha introdotto clausole sociali e criteri di tutela negli appalti pubblici per contrastare dumping contrattuale, precarietà e sfruttamento. La verità è semplice: in Italia milioni di lavoratori hanno stipendi insufficienti, part-time involontari e paghe da fame, per questo il salario minimo rappresenta una misura di civiltà adottata in gran parte d’Europa.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Salario minimo in Puglia, “Meloni si informi” Turco sulle dichiarazioni della presidente del Consiglio a commento del decreto lavoro

Notizie correlate

Leggi anche: Capolavoro in Puglia: col salario minimo crollano gli stipendi Ira del sindacato

Puglia. Iaia ( FdI): “Buon lavoro a Renato Perrini, vice presidente del consiglio regionale”"Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Renato Perrini per la sua elezione a vice presidente del Consiglio Regionale della Puglia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Zamò (Confindustria Fvg), salario minimo utile anche per attrarre lavoratori; Gli ultimi sviluppi sul Decreto Lavoro atteso il 1 maggio; Michele Emiliano, ecco le sedi in cui potrebbe tornare a indossare la toga. E spunta anche l'ipotesi Napoli con Gratteri; Nel 2026 i lavori più pagati in Italia: la classifica per professione, settore e regione.

Meloni, con il salario minimo diritti a rischio, come è successo in PugliaCome noi abbiamo sempre sostenuto, nel caso dell’introduzione di un salario minimo orario noi rischieremmo di costruire non un ulteriore parametro di garanzia ma, per paradosso, un parametro sostitut ... trmtv.it

Primo maggio, il governo Meloni lancia il salario giusto e dice no al salario minimo: le differenzeIl governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di salario giusto, ovvero il trattamento economico complessivo riconosciuto ... fanpage.it

La premier richiama il caso del bando regionale per il portierato e difende i contratti collettivi: «Il salario minimo può diventare un parametro sostitutivo e non di garanzia» - facebook.com facebook

A #PingPong @CarloCalenda “Sono favorevole al salario minimo perché ha la funzione di proteggere tutte le persone che lavorano nelle cooperative, questa è la sua funzionalità. Meloni era favorevole”. Su @Radio1Rai x.com