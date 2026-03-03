Antonino Barletta Cattolica entra nel Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Bologna

Antonino Barletta, docente di diritto processuale civile all’Università Cattolica, è stato nominato nel Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Bologna. È l’unico membro “laico” tra i componenti di questo organismo territoriale. La nomina è stata ufficializzata di recente e Barletta entra a far parte del consiglio per rappresentare la componente esterna alla magistratura.