Antonino Barletta Cattolica entra nel Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Bologna
Antonino Barletta, docente di diritto processuale civile all’Università Cattolica, è stato nominato nel Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Bologna. È l’unico membro “laico” tra i componenti di questo organismo territoriale. La nomina è stata ufficializzata di recente e Barletta entra a far parte del consiglio per rappresentare la componente esterna alla magistratura.
Il professor Antonino Barletta, docente di diritto processuale civile presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica, è stato nominato unico componente "laico" del Consiglio giudiziario istituito presso la Corte d'Appello di Bologna, organismo territoriale che affianca.
