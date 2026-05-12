Terra dei Fuochi lo scienziato Antonio Giordano | la salute negata dai dati ignorati

Negli ultimi anni, le preoccupazioni sulla qualità dell’aria e sulla salute nella zona nota come Terra dei Fuochi sono state spesso trascurate, limitandosi a rapporti tecnici e testimonianze isolate. Uno scienziato ha recentemente sottolineato come i dati disponibili siano stati ignorati, lasciando le popolazioni locali senza risposte concrete. Questa situazione ha portato a un allarme che si protrae da tempo, senza che siano state adottate misure significative.

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