Terni Volley Academy UFFICIALE i rossoverdi ripartono dalla Serie A con un ‘head’ coach campione d’Italia
La Terni Volley Academy Ufficiale ha annunciato il ritorno in Serie A3 Credem dopo una retrocessione breve, con l’obiettivo di riprendere la preparazione per la prossima stagione. La società ha comunicato anche l’ingaggio di un nuovo head coach campione d’Italia, che guiderà la squadra nel prossimo campionato. La squadra rossoverde si prepara così a ripartire con un nuovo assetto e ambizioni rinnovate.
Una retrocessione archiviata prestissimo per la Terni Volley Academy. La società rossoverde annuncia il ripescaggio in Serie A3 Credem e l’avvio della programmazione in vista della prossima stagione. Il direttore generale Francesco Biribanti, in collaborazione con lo staff tecnico, ha iniziato a.🔗 Leggi su Today.it
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