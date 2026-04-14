Terni Volley Academy ultima chiamata per i rossoverdi | Crediamo ancora nella salvezza
La Terni Volley Academy ha affrontato l’ultima partita con la speranza di ottenere punti utili per la classifica. Nella gara 3 contro Savigliano, la squadra ha concluso con una sconfitta, ma è riuscita a conquistare un set. La formazione rossoverde mantiene la fiducia nella possibilità di salvare la categoria, nonostante il risultato finale.
Un piccolo passo in avanti per la Conad Pala Terni Volley Academy, quantomeno nel punteggio. I rossoverdi hanno infatti perso gara 3 contro Savigliano, riuscendo però a conquistare un set. Una magra consolazione soprattutto perché sono stati commessi diversi errori, in tutti i fondamentali, che.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni Volley Academy, oltre mille cuori rossoverdi per spingere i Dragons: le combinazioni per la salvezzaUn motivo ulteriore per crederci e spingere, come nelle ultime tre proibitive partite.
Terni Volley Academy, i rossoverdi si giocano la salvezza: “Daremo tutto e vedremo se sarà sufficiente”‘Una poltrona per due’ è il titolo del match Galatone-Conad Pala Terni Volley Academy in programma domenica 15 marzo (ore 15).