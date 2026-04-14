Terni Volley Academy ultima chiamata per i rossoverdi | Crediamo ancora nella salvezza

La Terni Volley Academy ha affrontato l’ultima partita con la speranza di ottenere punti utili per la classifica. Nella gara 3 contro Savigliano, la squadra ha concluso con una sconfitta, ma è riuscita a conquistare un set. La formazione rossoverde mantiene la fiducia nella possibilità di salvare la categoria, nonostante il risultato finale.