La Terni Volley Academy affronta Modica nell’ultima partita casalinga della stagione regolare, con oltre mille tifosi presenti sugli spalti. La squadra, già qualificata ai playoff con 25 punti, cerca di consolidare la posizione e mantenere alta la concentrazione. I Dragons scendono in campo per l’ultimo impegno davanti al proprio pubblico, in una sfida che chiude il normale campionato.

Un motivo ulteriore per crederci e spingere, come nelle ultime tre proibitive partite. La Conad Pala Terni Volley Academy sfida Modica nell’ultima sfida casalinga della stagione regolare Al PalaTerni sale una compagine già certa di disputare i Play off, dopo aver ottenuto 25 punti complessivi. I. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Terni Volley Academy-Sabaudia 1-3, torna in salita la strada salvezza: rossoverdi battuti al PalaTerni

Avimecc Modica-Terni Volley Academy 3-0, pesante sconfitta per i dragons nello scontro salvezzaTrasferta senza punti per la Terni Volley Academy nell’incontro valido per l’ottava giornata del campionato di serie A3 maschile.

A3 Blu - 9A 21/12 h 20:30 Terni Volley Academy - Green Volley Galatone

Aggiornamenti e notizie su Terni Volley Academy

Temi più discussi: Terni Volley Academy, oltre mille cuori rossoverdi per spingere i Dragons: le combinazioni per la salvezza; Pallavolo A3M Gir Blu – Alla Domotek Reggio Calabria sono serviti 5 set per battere Terni; La Domotek Reggio Calabria scende in campo con la Fondazione CHOPS; A3 maschile, 10ª e 8ª giornata di ritorno Gironi Bianco e Blu. La programmazione.

Javier Martinez e Helena Prestes beccati così alla partita: il video fa il giro della reteJavier Martinez è sceso nuovamente in campo con la Terni volley Academy nella giornata di ieri 15 febbraio. Il pallavolista argentino si è messo ... ilsipontino.net

Terni Volley Academy, duemila persone pronte a spingere Javier Martinez e compagni. In arrivo Nelson DidaTre sconfitte al tie break che hanno restituito rinnovate speranze di salvezza alla Terni Volley Academy. La compagine rossoverde ha tenuto testa alle prime tre formazioni della classifica generale, ... today.it

NEXT MATCH SERIE A3! Dopo la vittoria contro Gioia del Colle, i ragazzi di coach Distefano affronteranno nel prossimo turno il Terni Volley Academy in un match tutto da scoprire! Avimec Volley Modica vs Terni Volley Academy Palaterni - Terni (TR) D - facebook.com facebook