Nella giornata, un servizio congiunto tra polizia di Stato, polizia locale, carabinieri e guardia di finanza ha portato all’esecuzione dell’operazione denominata ‘Alto Impatto’ sul territorio di Terni. Durante l'intervento sono state effettuate numerose espulsioni e sono state contestate violazioni al Codice della strada. L’operazione ha coinvolto più forze di sicurezza in un intervento coordinato.

Un servizio straordinario congiunto ed ormai consolidato sul territorio denominato ‘Alto Impatto’. L’operazione che ha coinvolto agenti della polizia di stato e della polizia locale, militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza è stata portata a termine nella giornata di mercoledì 25 marzo. Sono stati predisposti quattro posti di controllo nelle principali arterie della città di Terni e nelle zone maggiormente interessate da fenomeni di furti in abitazione. Sono state inoltre effettuate verifiche mirate nel centro cittadino e in alcune aree segnalate per situazioni di degrado. Il bilancio è il seguente: identificate cinquantaquattro persone e controllati venticinque veicoli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, operazione ‘Alto Impatto’: espulsioni e violazioni al Codice della strada. Il bilancio

Articoli correlati

Terni, controlli ‘Movida sicura’: cinque sanzioni in centro storico e due violazioni al Codice della strada IL BILANCIOUn servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dalla Questura, è stato portato a termine anche nella serata di sabato 31 gennaio.

Terni, operazione ‘Alto impatto’ con focus sull’immigrazione clandestina: il bilancioIl Questore Michele Abenante: “Costante attenzione delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e nel contrastare con determinazione ogni...

Altri aggiornamenti su Alto Impatto

Temi più discussi: Terni, stretta della Polizia su degrado e immigrazione irregolare: un gambiano accompagnato al CPR e tre divieti di ritorno; Controlli Alto Impatto, 16 denunce e nove segnalazioni per droga; Operazione Alto Impatto - Modena 24/03/2026; Incubo rapine ai commercianti di Orta Nova: scattano i controlli ad 'Alto Impatto' - FoggiaToday.

Operazione Alto Impatto a Terni e Orvieto: controlli straordinari e misure di prevenzioneNella giornata del 25 marzo scorso la Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo del ... orvietosi.it

Terni, avevano ricevuto il rifiuto del permesso di soggiorno: avviata l'espulsione per tre cittadini stranieriServizio straordinario di controllo del territorio coordinato dalla Polizia di Stato nell’ambito dell’operazione Alto Impatto, finalizzata al contrasto dell’immigrazione irregolare, del degrado urba ... corrieredellumbria.it

Video - Una quarantina di operatori tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Modena. Nel pomeriggio di martedì 24 marzo è stata effettuata una nuova operazione "Alto impatto", con controlli interforze che hanno toccato alcune delle - facebook.com facebook

Operazione "Alto Impatto" della Polizia a Taranto: denunciati 16 trasgressori di Daspo e Dacur, segnalati 9 assuntori di droga ed espulso un cittadino straniero x.com