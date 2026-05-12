Terni tavola rotonda con le associazioni di categoria | Idee e progetti per lo sviluppo del territorio

Giovedì 14 maggio alle 17, nel palazzo Primavera, si terrà una tavola rotonda con le associazioni di categoria locali. L’evento, promosso dall’associazione ‘Zimè’ all’interno di ‘I Dialoghi di Zimè’, avrà come obiettivo discutere idee e progetti per lo sviluppo del territorio. Durante l’incontro si parlerà della necessità di superare la frammentazione e di costruire una visione condivisa per l’economia della regione.

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