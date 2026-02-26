Dopo il Pnrr le strategie per lo sviluppo della Campania | tavola rotonda all’Università Parthenope

Venerdì 27 febbraio si tiene presso l’Università Parthenope un evento dedicato alle politiche territoriali per il Mezzogiorno, con un focus sulle strategie di sviluppo regionale e le opportunità di crescita economica. L’incontro coinvolge esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle iniziative future destinate alla Campania e al Sud, offrendo uno spazio di confronto sulle principali sfide e prospettive del territorio.

Si svolge venerdì 27 febbraio all’ Università Parthenope, presso il Palazzo Pacanowski, un incontro di alto profilo dedicato al futuro delle politiche territoriali per il Mezzogiorno, con particolare attenzione alle prospettive economiche e agli strumenti di sviluppo regionale. Titolo: Il futuro delle politiche territoriali per il Mezzogiorno: sfide e prospettive. Saluti istituzionali e apertura dei lavori. La giornata si apre alle 9:30 con i saluti istituzionali del Rettore Antonio Garofalo, di Raffaele Fiorentino, direttore del DISAE dell’Università Parthenope, e di Maria Rosaria Carillo, principal investigator del PRIN PNRR 2022. Gli interventi introduttivi sottolineano la necessità di affrontare le sfide storiche del Mezzogiorno con strategie integrate e coordinate tra istituzioni, università e mondo produttivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

