Terni inaugurata la mostra collettiva ‘Giallo’ | Confronto dialogo e condivisione strumenti per lo sviluppo del territorio FOTO

A Terni è stata inaugurata la mostra collettiva ‘Giallo’ negli spazi di Madè Eventi, situati in via Lazio. La terza edizione dell’esposizione è curata da Maela Piersanti e Isabella Cruciani e rimarrà aperta al pubblico. L’evento coinvolge vari artisti che presentano le loro opere, offrendo un’occasione di confronto e condivisione tra i partecipanti e i visitatori.

Inaugurata la mostra collettiva 'Giallo' negli spazi di Madè Eventi. La location collocata in via Lazio ospita la terza edizione dell'iniziativa curata da Maela Piersanti ed Isabella Cruciani. Complessivamente sono cinquantacinque gli artisti provenienti da tutto il centro Italia. È stato scelto il giallo: "Colore come strumento di pensiero. In un giorno dedicato alla donna, 'Giallo' vuole essere un gesto culturale prima ancora che estetico". Fino al prossimo 14 marzo sarà possibile ammirare le opere in esposizione nelle sale dello 'Spazio Madè' (dalle 17 alle 19.30). A chiudere la manifestazione la conferenza curata da Biagio Russo e denominata 'Eva è la madre di tutti i viventi?'.