Terni Sergio Anibaldi | In arrivo 119 pali dell’illuminazione pubblica Un ulteriore passo nella messa in sicurezza e modernizzazione

A Terni, l’ufficio Energia ha avviato un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di illuminazione pubblica. L’intervento prevede la sostituzione di 119 pali danneggiati situati in diverse aree della città. Questa operazione si inserisce in un progetto di messa in sicurezza e modernizzazione dell’impianto di illuminazione. I lavori sono stati annunciati dal Comune come parte di un intervento volto a migliorare l’efficienza del servizio pubblico.

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