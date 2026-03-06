Terni Sergio Anibaldi | Quadro esigenziale per rispondere ai problemi delle scuole Arriva il sistema gestionale con ticket

A Terni, l’amministrazione comunale ha discusso congiuntamente con le commissioni Prima e Seconda riguardo alle esigenze di sessantaquattro scuole. Durante l’incontro di venerdì 6 marzo, si è parlato del quadro esigenziale e dell’introduzione di un sistema gestionale con ticket per migliorare la gestione delle richieste. Sono stati analizzati i prossimi interventi necessari per rispondere alle necessità dei vari plessi scolastici.

Audizione dei referenti della Direzione didattica G. Mazzini e della Direzione didattica San Giovanni Sessantaquattro scuole all’attenzione dell’amministrazione comunale. La seduta congiunta tra Prima e Seconda commissione, nel corso della mattinata di venerdì 6 marzo, è stata utile per capire i prossimi passi che verranno compiuti per rispondere alle esigenze dei singoli plessi. Hanno partecipato gli assessori Sergio Anibaldi e Tiziana Laudadio, il dirigente del governo del territorio Federico Nannurelli, l’ingegnere Giacomo Falcetti e i rappresentanti delle direzioni didattiche Mazzini e San Giovanni. Molteplici le segnalazioni ricevute ogni giorno, che vengono esaminate dagli uffici. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

